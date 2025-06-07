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Spor

Jamie Bynoe-Gittens, Chelsea yolunda

Jamie Bynoe-Gittens, sadece Chelsea'ye transfer olmak istiyor, Dortmund tarafı ise satışa sıcak bakıyor.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Jamie Bynoe-Gittens, Chelsea yolunda
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Borussia Dortmund futbolcusu Jamie Bynoe-Gittens, Chelsea'ye çok yakın.

The Athletic'in haberine göre 20 yaşındaki hücüm oyuncusu takımdan ayrılmak istiyor ve gitmek istediği tek takım Chelsea.

Dortmund yönetimi İngiliz oyuncunun satışına yeni sezon planlamalarına bütçe oluşturmak için sıcak bakıyor.

Oyuncu tarafı bu transferi 2026 Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna girmek konusunda bir fırsat olarak görüyor.

JAMİE BYNOE GİTTENS'IN İSTATİSTİĞİ

Borussia Dortmund ile bu sezon 48 maça çıkan Jamie Bynoe-Gittens, bu maçlarda 12 gol atıp 5 de asist yaptı.

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