Jamie Vardy geleceği için karar verdi

Jamie Vardy, Premier Lig'den ayrılmayı düşünmüyor. Leicester ile 13 yılın ardından sezon sonunda kulüpten ayrılacak olan 38 yaşındaki İngiliz forvet, Championship kulübünde oynamayı reddetti.

ÜST DÜZEY BİR KULÜP İSTİYOR

Sky Sports UK'nin haberine göre, Vardy, Leicester ile sözleşmesi sona erdikten sonra üst düzey bir kulüpte katkı sağlamaya devam edebileceğine inanıyor. Ancak, nihai kararını sezon sona erdikten sonra verecek ve İngiliz kulüpleriyle görüşmeler başlatması bekleniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 33 maçta forma giyen yıldız forvet, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.