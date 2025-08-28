İSTANBUL 29°C / 21°C
Jamie Vardy İtalya yolcusu

Premier Lig ekibi Leicester City'deki kariyerini sonlandıran İngiliz yıldız Jamie Vardy İtalya Serie A'nın yeni takımı Cremonese ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
İngiltere Futbol tarihinin en özel golcülerinden bir tanesi olan Jamie Vardy, geçtiğimiz sezon 13 yıllık Leicester City kariyerini sonlandırmıştı.

Yaz transfer döneminde hakkında çok haber çıkmayan İngiliz golcü için İtalyan basını, önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Jamie Vardy, İtalya Serie A'nın yeni takımlarından Cremonese'den gelen transfer teklifini kabul etti. Kulüp ve oyuncu arasında son görüşmeler yapılıyor.

37 yaşındaki efsanenin önümüzdeki günlerde İtalya'ya gitmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon tarihi başarılara imza attığı Leicester City'den ayrılan Vardy, 2024-2025 sezonunda çıktığı 36 karşılaşmada 10 gol atarken, 4 asist yaptı.

