Leicester City'nin ardından İtalya'nın yolunu tutan Jamie Vardy, Cremonese ile sözleşme imzaladı. 38 yaşına rağmen gollerine devam eden Vardy'nin tek rakibi Cristiano Ronaldo.

Vardy, 30. yaş gününü 11 Ocak 2017'de kutladı ve o tarihten sonra da olağanüstü bireysel standartlarını korudu. Leicester City'den 500 maçta 200 gol ile ayrıldı.

30 yaşından sonra, Avrupa'nın beş büyük liginde Vardy'den daha fazla gol atan tek isim, beş Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo.

Portekizli yıldız, bu yaş sonrasında 290 gol kaydetti. Bu gollerin 162'si Real Madrid, 101'i Juventus, 27'si ise Manchester United'daki ikinci döneminde geldi.

Ronaldo, kariyerinde toplam 958 gole ulaşmış durumda.