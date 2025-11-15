İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde adını finale yazdırdı

Torino'daki ATP Finalleri'nde Jannik Sinner, De Minaur'u iki sette geçerek adını finale yazdırdı ve şampiyonluk için Alcaraz–Auger-Aliassime galibini beklemeye başladı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 19:34
Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde adını finale yazdırdı
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri tekler yarı finalinde İtalyan sporcu Jannik Sinner, Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'ü 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde tekler yarı final müsabakasında dünya 2 numarası Sinner, 7 numaralı seribaşı De Minaur'ü 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Diğer yarı final maçında bu gece tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime karşı karşıya gelecek ve karşılaşmayı kazanan taraf, yarınki final müsabakasında Sinner'in rakibi olacak.

