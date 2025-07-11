Jannik Sinner, Novak Djokovic'i set vermeden geçti! Wimbledon'da finalin adı belli oldu

Wimbledon'da finalistler belli oldu.

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, yarı finalde Novak Djokovic'i set vermeden 3-0 yenerek net bir galibiyetle finale yükseldi. Karşılaşmanın setleri 6-3, 6-3 ve 6-4 sona erdi.

ALCARAZ SİNNER REKABETİ MAZİYE DAYANIYOR

İtalyan raket, bu sonuçla birlikte çekişmeli rakibi Carlos Alcaraz ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Alcaraz, Haziran ayında Roland Garros finalinde Sinner'a karşı büyük bir geri dönüşe imza atmış ve kupaya uzanmıştı.

İki yıldız tenisçinin nefes kesecek final randevusu, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

MAÇIN DETAYLARI

Sinner, maçın başından itibaren üstün bir performans sergiledi. Djokovic'in servisini erkenden kıran İtalyan oyuncu, ilk iki seti zorlanmadan 6-3'lük skorlarla hanesine yazdırdı.

Üçüncü sette Djokovic 3-0 öne geçerek geri dönüş sinyali verse de, Sinner bu bölümü de 6-4'lük skorla kazandı ve mücadeleyi yaklaşık iki saatte noktaladı.