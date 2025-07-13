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Spor

Jannik Sinner tarih yazdı! Wimbledon'da şampiyon oldu

Londra'da gerçekleştirilen sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile sıralamanın 2. basamağındaki Carlos Alcaraz ile karşılaştı. Jannik Sinner maçı 3-1 kazanıp Wimbledon şampiyonu oldu.

Haber Merkezi13 Temmuz 2025 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Jannik Sinner tarih yazdı! Wimbledon'da şampiyon oldu
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Londra'da gerçekleştirilen sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile sıralamanın 2. basamağındaki Carlos Alcaraz ile karşılaştı.

Mücadelede Alcaraz, geriye düştüğü ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. İkinci sete servis kırarak giren Sinner, 6-4 ile durumu 1-1'e getirdi.

İtalyan raket, üçüncü seti de 6-4 kazanarak 2-1 öne geçti.

Son sette de etkili oyununu sürdüren Jannik Sinner, 3 saati geçen maçta Alcaraz'ı 3-1 mağlup etti ve Wimbledon şampiyonu oldu.

SINNER, İLK WİMBLEDON ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI

Dünya 1 numarası Jannik Sinner, kariyerindeki ilk Wimledon şampiyonluğunu kazanmış oldu.

İtalyan raket, 2024 yılında Avustralya Açık ve Amerika Açık'ta zafere ulaşarak Grand Slam koleksiyonunu genişletmiş, bu yıl yine Avustralya'da üst üste ikinci kez kupayı kazanmıştı.

Ancak Sinner, Wimbledon'da bugüne dek en iyi derecesini 2023 yılında elde etmiş fakat yarı finalde Sırp raket Novak Djokovic'e elenerek turnuvaya veda etmişti.

Bu sene ise yarı finalde 24 kez Grand Slam şampiyonu Novak Djokovic'i 3-0 yenme başarısı gösteren Sinner, en yakın rakibi Alcaraz'ı da finalde mağlup ederek zafere ulaştı ve dünya 1 numarası ünvanını da korudu.

İLK İTALYAN ŞAMPİYON

Jannik Sinner, Wimbledon'ı kazanan ilk İtalyan tenisçi olarak tarihe geçti.

  • Wimbledon finali
  • Jannik Sinner
  • Carlos Alcaraz

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