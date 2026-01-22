İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Jannik Sinner ve Elena Rybakina Avustralya Açık'ta 3. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Kazak Elena Rybakina, üçüncü tura kaldı.

22 Ocak 2026 Perşembe 17:01
Jannik Sinner ve Elena Rybakina Avustralya Açık'ta 3. turda
Melbourne kentindeki turnuvanın 5. günü, akşam seansında oynanan ikinci tur maçlarıyla sona erdi.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, Avustralyalı James Duckworth'ü 6-1, 6-4, 6-2 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Çek Vit Kopriva ile karşılaşan ABD'li Taylor Fritz (9), 3-0 (6-1, 6-4, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.

Norveçli Casper Ruud (12) ise İspanyol Jaume Munar karşısında 6-3, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Hırvat Marin Cilic, Kanadalı Denis Shapovalov'u (21) 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) ve Çek Tomas Machac, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı (31) 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6) yenerek üçüncü tura yükseldi.

RYBAKİNA ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina (5), Fransız Varvara Gracheva'yı 7-5 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-0 yendi.

İki kez Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka (16), Rumen Sorana Cirstea'yı 2-1'lik (6-3, 4-6, 6-2) skorla geçti.

Elemelerden gelen Çek Nikola Bartunkova ise İsviçreli Belinda Bencic'i (10) 6-3, 0-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

  • Elena Rybakina
  • Jannik Sinner
  • Avustralya Açık

