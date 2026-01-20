Jannik Sinner ve Naomi Osaka, Avustralya Açık'ta ikinci turda

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, maçta 2-0 (6-2, 6-1) öndeyken Fransız rakibi Hugo Gaston'un üçüncü sette sahadan çekilmesiyle tur atladı.

Fransız Valentin Royer ile karşılaşan 9 numaralı seri başı ABD'li Taylor Fritz, 7-6, 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-1 galip gelerek yoluna devam etti.

Turnuvada 2023 yılının finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas ise Japon Shintaro Mochizuki'yi 4-6, 6-3, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-1 yendi.

OSAKA ÜÇ SETTE TUR ATLADI

Tek kadınlarda iki kez Avustralya Açık şampiyonu olan 16 numaralı seri başı Naomi Osaka, Hırvat Antonia Ruzic'i 2-1'lik (6-3, 3-6, 6-4) skorla geçti.

İsviçreli Belinda Bencic (10) ise Büyük Britanyalı Katie Boulter önünde 6-0 ve 7-5 tamamlanan setlerle 2-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.