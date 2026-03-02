CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek kulüp tarihinde önemli başarıya imza atan Zerenspor'da gözler Imoco Conegliano eşleşmesine çevrildi.

Başkent ekibinin Sırp smaçörü Aleksandra Uzelac ile milli voleybolcu Janset Cemre Erkul, AA muhabirine, takımın lig ve Avrupa performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Imoco Conegliano ile grup aşamasında da karşılaştıklarını hatırlatan Uzelac, "Dünyanın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Bu yüzden ne bekleyeceğimizi gerçekten bilmiyoruz. Savaşmaya hazırız. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılımızda çeyrek finale yükselmek gerçekten büyük başarı. Takımımla gurur duyuyorum. Bilmediğim bir şey hakkında yorum yapamam ama Conegliano'ya karşı tekrar oynamaya hazırız. Bu oyuncuları zaten tanıyoruz, onlara karşı iki kez oynadık. Onlara karşı oynamak çok zor ama göreceğiz. Her şey mümkün." dedi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde de iyi ilerlediklerini aktaran 21 yaşındaki voleybolcu, "Genel olarak Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Ligde de öyle çünkü bence bu lig dünyanın en güçlü ligi. Burada oynadığım için gerçekten çok mutluyum. Ayrıca her maçta çok fazla taraftar var, voleybolu çok takip ediyorlar. Türkiye'de sahada olmak gerçekten büyük keyif. Burada kalmaya ve bunun tadını çıkarmaya devam etmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Antrenman yoğunluğuna ve takım içerisindeki uyuma dikkati çeken Uzelac, "Her gün antrenman yapıyoruz, sıkı çalışıyoruz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz. Takımım benim için gerçekten çok özel çünkü tüm kızlarla ve personelle birbirimize çok yakınız. Bence bu sezonki başarımızın sırlarından biri de bu, çünkü gerçekten çok yakınız. Belki saha dışında çok fazla vakit geçirmiyoruz ama buradayken, bir aradayken gerçekten bir takım, bir aile, büyük bir grup gibiyiz. Yaşadığımız tüm zor anlarda bile bir arada kaldık. Bu benim için gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

"DÖRT TÜRK TAKIMININ DA ÇEYREK FİNALE KALMASI AYRI GURUR"

Milli voleybolcu Janset Cemre Erkul, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmenin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını aktaran Janset, "İnanılmaz mutluyum, aşırı gururluyum. Takımımla böyle bir şey başarmak gerçekten çok mutluluk verici, çok gurur verici. Ve dört Türk takımının da çeyrek finale kalması ayrı bir gurur. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz rakibimizle zaten grupta karşılaştık. İlk maçımızda yenmeye çok yaklaştık. O yüzden tekrar elimizden gelenin en iyisini yapmak için toplantılarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neden olmasın diyoruz." yorumunu yaptı.



Vodafone Sultanlar Ligi'nde üçüncü sırada bulunduklarını hatırlatan 29 yaşındaki voleybolcu, şöyle devam etti:

"Bu sıramızı korumak istiyoruz ve play-offlara geçtiğimiz zaman da tabii ki final oynamak isteriz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takımımız her zaman çok özverili. Bütün herkesle gurur duyuyorum. Çok mutluyum ve çok inanıyorum takımıma. Bu sezon özellikle haftada bir maç oynadığımız olmadı. Ve uzun zamandır böyle oynuyoruz. O yüzden istediğimiz kadar yoğun hazırlanamasak da antrenörlerimizin de katkısıyla olabildiğince çalışıyoruz. Bu yoğun tempoda bu kadar başarılı olabilmek çok önemli, bu hepimizin başarısı."

Takım içindeki uyumun başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Janset, "Takımımı gerçekten çok seviyorum. Özverili insanların olduğu bir grubun parçası olmak mutluluk verici. Aramız çok iyi, herkes birbirine saygı duyuyor ve yardımcı olmaya çalışıyor. Bu sezonun hedeflerine doğru yol alıyoruz. Umarım iyi bir şekilde bitireceğiz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Tribünler doluyor, çok mutlu oluyoruz. Ankara seyircisinin desteklerini her zaman üzerimizde hissediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.