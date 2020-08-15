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Spor

Japon kulüp Vissel Kobe, Beşiktaş'tan Adem Ljajic'i istedi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon istenileni veremeyen ve maaş maliyeti yüksek olan Adem Ljajic için Japon kulüp Vissel Kobe'den 3 milyon euro değerinde transfer teklifi geldi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:21
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Adem Ljajic ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.

beIN Sports'un haberine göre, Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Ljajic için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Kobe'nin 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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