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Spor

Japon tenisçi Nishikori koronavirüse yakalandı! Turnuvadan çekildi

ABD Açık Grand Slam Turnuvası'na 2 hafta hala girdiği koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Kei Nishikori turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.

AA16 Ağustos 2020 Pazar 23:43 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 23:43
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Japon tenisçi Kei Nishikori'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Erkekler dünya sıralamasının 31. basamağındaki Nishikori, 2014'te final oynadığı ABD Açık Grand Slam Turnuvası'nın başlamasına 2 hafta kala Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

30 yaşındaki raket, kendisine ait mobil uygulamadan yaptığı açıklamada, ABD Açık öncesi düzenlenecek hazırlık turnuvasından çekilmek zorunda kalacağını belirterek, "Yarın New York'a gitmeyi planlıyordum ama görünen o ki Florida'da kalacağım. Hafif belirtiler göstersem de iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem dünya 4'üncülüğüne kadar yükselen Nishikori, ABD Açık'ta iki kez (2016, 2018) de yarı final oynadı.

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