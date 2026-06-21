Japonya farklı kazandı! Tunus, Dünya Kupası'na veda etti

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Tunus, Haiti ve A Milli Futbol Takımı'nın ardından turnuvaya veda eden üçüncü takım oldu.

JAPONYA FARKLI KAZANDI

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu ikinci maçında Herve Renard yönetimindeki Tunus ile Hajime Moriyasu'nun çalıştırdığı Japonya karşı karşıya geldi.

Monterrey'deki Estadio BBVA'da oynanan mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN 1000. MAÇI

Dünya Kupası tarihinin 1000. maçı olan karşılaşmada Japonya, Tunus karşısında 4-0'lık galibiyet aldı.

TUNUS ELENDİ

Alınan bu sonuçla birlikte Tunus, turnuvaya veda etti. Tunus; Haiti ve A Milli Futbol Takımı'nın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen üçüncü takım oldu.