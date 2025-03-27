Japon takımı Urawa Red Diamonds ile anlaşan ancak transferi son anda iptal olan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Cenk Tosun'un, Japonya macerasının neden başlamadan bittiğine dair çeşitli haberler ortaya çıktı. Bir yandan Teknik Direktör Mourinho'nun, Dzeko'nun sakatlığı ve En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması sebebiyle milli futbolcuyu kadroda tutmak istediği belirtilirken, bunun yanında FIFA'nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe giren 'kulüpler 6'dan fazla oyuncu kiralayamayacak' kuralının da bu transferin iptal olmasına etki ettiği dile getirildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediği forma şansını bulamadı. Edin Dzeko ve Yousef En-Nesyri ile forma rekabetine giren Cenk, Süper Lig'de 7 maçta 1 gol kaydetti. Türkiye Kupası'nda da 2 müsabakada 1 gol, 1 asisti bulunan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 8 mücadelede ise gol ya da asist üretemedi.

URAWA RED DİAMONDS'A TRANSFERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Fenerbahçe, geçtiğimiz haftalarda Cenk Tosun'un kiralık transferi için Japon takımı Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya varmıştı. Cenk, Japonya'ya gitme hazırlığı yaparken bu transfer sürpriz denilebilecek bir şekilde iptal oldu. Transferin gerçekleşmemesiyle ilgili ise çeşitli haberler ortaya çıktı.

Teknik Direktör Mourinho'nun, Edin Dzeko'nun sakatlığı ve En-Nesyri'nin ise Fas Milli Takımı'ndan geç dönecek olması nedeniyle tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak istediğine yönelik haberlerin yanı sıra bir de FIFA'nın oyuncu kiralama kuralı sebebiyle Cenk'in, Japonya'ya gidemediğine dair haberler de dikkat çekti.

FIFA, 2022 yılında kiralık oyuncuların transferlerine sınırlama getirildiğini açıklamıştı. 21 yaş altı oyuncular ve kulüp altyapılarından yetişmiş oyuncuların bu kuraldan muaf tutulduğu sınırlama 3 yıl içinde kademeli olarak gerçekleşti.

Kulüpler; 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kulüpler maksimum 8 oyuncu kiralayabiliyorken, 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında bu sınır 7'ye, 1 Temmuz 2024 itibarıyla da 6'ya indi.

Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Emre Mor ve Omar Fayed gibi oyuncuları kiralıkta bulunan Fenerbahçe'nin, bu sayıyı doldurduğu için Cenk Tosun'un transferinin iptal olduğu belirtildi.