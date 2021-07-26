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Spor

Japonya, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk sıraya yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasında ilk sıraya çıktı.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:39 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:39
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk 3 gününün ardından Japonya 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla sıralamada zirveye yerleşti.

Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan ABD, ikinci sıraya yükseldi. Dün madalya sıralamasının zirvesinde bulunan Çin ise bugün altın madalya alamadı. Üçüncü günün ardından toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Çin, liderliği kaptırarak üçüncülüğe geriledi.

Günü kürsü görmeden kapatan Türkiye ise toplamda aldığı 2 bronz madalyayla 42. basamakta kendine yer buldu.

Olimpiyatlarda üçüncü gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

ÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1. Japonya82313
2. ABD73414
3. Çin65718
4. Rusya Olimpiyat Komitesi45312
5. Büyük Britanya3317
6. Güney Kore3-47
7. Avustralya2136
8. Kosova2--2
9. İtalya1449
10. Fransa1225
42. Türkiye--22

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