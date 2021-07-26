Japonya, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk sıraya yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ilk 3 gününün ardından Japonya 8 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyayla sıralamada zirveye yerleşti.
Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyası bulunan ABD, ikinci sıraya yükseldi. Dün madalya sıralamasının zirvesinde bulunan Çin ise bugün altın madalya alamadı. Üçüncü günün ardından toplamda 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Çin, liderliği kaptırarak üçüncülüğe geriledi.
Günü kürsü görmeden kapatan Türkiye ise toplamda aldığı 2 bronz madalyayla 42. basamakta kendine yer buldu.
Olimpiyatlarda üçüncü gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. Japonya
|8
|2
|3
|13
|2. ABD
|7
|3
|4
|14
|3. Çin
|6
|5
|7
|18
|4. Rusya Olimpiyat Komitesi
|4
|5
|3
|12
|5. Büyük Britanya
|3
|3
|1
|7
|6. Güney Kore
|3
|-
|4
|7
|7. Avustralya
|2
|1
|3
|6
|8. Kosova
|2
|-
|-
|2
|9. İtalya
|1
|4
|4
|9
|10. Fransa
|1
|2
|2
|5
|42. Türkiye
|-
|-
|2
|2