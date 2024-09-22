Japonya'da Tolgay Arslan rüzgarı

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan an itibarıyla Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'da top koşturuyor.

2024 yazında Melbourne City'den Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan'ın Japonya macerası rüya gibi başladı.

Japonya J1 Ligi'nin 7. haftasında sahasında Yokohama F. Marinos'u konuk eden Sanfrecce Hiroshima, müsabakayı 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

TOLGAY ARSLAN'DAN 2 GOL

Hiroshima'nın attığı 6 golün 2'sinde ise Tolgay Arslan'ın imzası vardı. Deneyimli futbolcu, takımının 3 puan kazanmasında başrol oynadı.

Tolgay Arslan böylece ligde bu sezon çıktığı 7. maçta 7. golünü kaydetmiş oldu.