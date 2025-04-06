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Spor

Japonya'da üst üst 4. zafer! Max Verstappen'den sezonun ilk galibiyeti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Japonya'da gerçekleşti. Yarışı Max Verstappen kazanırken ikinci McLaren pilotu Lando Norris oldu üçüncü sırada ise takım arkadaşı Oscar Piastri yer aldı.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Japonya'da üst üst 4. zafer! Max Verstappen'den sezonun ilk galibiyeti
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışına Japonya'da Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pist ev sahipliği yaptı.

Japonya'daki son 3 yarışın kazananı Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı bu seneki yarışı kazanarak üst üste dördüncü zaferini aldı. Hollandalı pilot ayrıca bu sezon ilk kez grand prix zaferi elde etti.

Sezonun ilk iki yarışının galibi McLaren pilotları ise bir kez daha podyumda yer aldı. Avustralya'da kazanan Lando Norris Japonya'da ikinci, Çin'de zafere ulaşan Oscar Piastri ise üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Japonya Grand Prix'sine 4. sıradan başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc start aldığı yerde bitiş çizgini geçti. İtalyan ekibinin diğer pilotu Lewis Hamilton ise 7. sırada yarışı noktaladı. Mercedes'ten George Russell 5., Kimi Antonelli ise 6. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın 22. turunda Lando Norris ile Max Verstappen birbirlerine temas etmeye yaklaştı. Norris'in pit çıkışında yan yana gelen iki pilotun yaşadığı olay sonrası Norris çimlere kadar çıktı ancak sonrasında yola devam etti. İki pilot arasındaki bu olayla herhangi bir inceleme kararı çıkmadı.

Formula 1'de sezon 13 Nisan'daki Bahreyn Grand Prix'siyle devam edecek.

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