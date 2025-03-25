Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un kadroda kalıp kalmayacağı ile ilgili son kararı Jose Mourinho kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli ekipte Mourinho, Cenk'i kadroda tutmaya karar verdi. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun Japonya'ya transferi iptal oldu. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının artık Cenk Tosun'dan daha fazla yararlanacağı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 2 gol atıp 1 asist yaptı.