Jardim Al Nassr'ın teklifini reddetti

Teknik direktörlük konusunda ismi Fenerbahçe ile anılan Leonardo Jardim, flaş bir kararla gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımıyla görüşmelere başlayan Portekizli teknik adam, gelen teklifi kabul etmedi. Portekiz basınına düşen haberlerde, Jardim’in Al Nassr’dan gelen resmi teklifi reddettiği belirtildi.

44 yaşındaki çalıştırıcı, eşiyle beraber Suudi Arabistan’a giderek, şehri ve tesisleri gezmişti. Eşinin kararına da önem veren tecrübeli antrenör, teklifi kabul etmedi ve Avrupa’da kalmak istediğini dile getirdi. Öte yandan, Leonardo Jardim için Southampton ve Spartak Moskova gibi takımların da devrede olduğu kaydedildi.

Jardim’in ilk hedefinin ülkesi Portekiz’de çalışmak olduğu, Avrupa’dan diğer teklifleri de ikinci planda tuttuğu aktarıldı. Jardim, Ekim 2018’de Monaco’dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşmadı.