Jardim Al Nassr'ın teklifini reddetti
Fenerbahçe ile de adı geçen Leonardo Jardim flaş bir karar aldı. Portekizli çalıştırıcı, Suudi Arabistan’dan Al Nassr takımından gelen teklifi kabul etmeyerek, Avrupa’da kalacağını vurguladı.
Teknik direktörlük konusunda ismi Fenerbahçe ile anılan Leonardo Jardim, flaş bir kararla gündeme geldi.
Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımıyla görüşmelere başlayan Portekizli teknik adam, gelen teklifi kabul etmedi. Portekiz basınına düşen haberlerde, Jardim’in Al Nassr’dan gelen resmi teklifi reddettiği belirtildi.
44 yaşındaki çalıştırıcı, eşiyle beraber Suudi Arabistan’a giderek, şehri ve tesisleri gezmişti. Eşinin kararına da önem veren tecrübeli antrenör, teklifi kabul etmedi ve Avrupa’da kalmak istediğini dile getirdi. Öte yandan, Leonardo Jardim için Southampton ve Spartak Moskova gibi takımların da devrede olduğu kaydedildi.
Jardim’in ilk hedefinin ülkesi Portekiz’de çalışmak olduğu, Avrupa’dan diğer teklifleri de ikinci planda tuttuğu aktarıldı. Jardim, Ekim 2018’de Monaco’dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşmadı.
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