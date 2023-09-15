Jarred Vanderbilt, Lakers ile kontratını uzattı!

Los Angeles Lakers, Jarred Vanderbilt ile kontratını dört yıllığına 48 milyon dolarlık uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Vanderbilt'in anlaşmasının tamamen garantili olduğu ve son sezonda bir oyuncu opsiyonunu da içerdiği bildirildi.

2021 yazında Minnesota Timberwolves ile imzaladığı üç yıllık sözleşmenin bitmesine bir sezon kalmış olan 24 yaşındaki oyuncunun, bu sezon Lakers'ta 4,6 milyon dolar kazanması planlanıyor.

Vanderbilt, Lakers'la çıktığı 26 maçta 7,2 sayı, 6,7 ribaund ve 1,2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.