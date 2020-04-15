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Spor

Darüşşafaka ile Jarrod Jones'un yolları ayrıldı

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nda ABD asıllı Macar oyuncu Jarrod Jones ile yolların ayrıldığı açıklandı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 16:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:12
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, sezon başında kadrosuna kattığı Jarrod Jones ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.

Darüşşafaka Tekfen'den yapılan açıklamada, "2019 –2020 Sezonu başında, Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz, EuroCup, Türkiye Kupası ve ING Basketbol Ligi yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz, Jarrod JONES ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlanmıştır. Jarrod Jones’a, Darüşşafaka Tekfen, olarak yapmış olduğu katkılardan dolayı, teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" denildi.

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