IHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:25

Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Katalan kulübüyle Jasikevicius arasındaki sözleşmenin 3 yıllık olduğu belirtildi.

JASIKEVICIUS FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Litvanyalı antrenör, Zeljko Obradovic'in ayrılması sonrası Fenerbahçe Beko'nun da gündemine gelmişti. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç dün yaptığı açıklamada "Sarunas Jasikevicius, Avrupa'da gelecek vadeden hocalardan bir tanesi. O olur, başkası olur ama kim olursa olsun iyi bir isim olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Nando De Colo ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Eğer yeni koçumuz Sarunas Jasikevicius olursa, bu çok iyi olur” demişti.