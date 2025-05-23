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Spor

Jasikevicius: Biz daha iyi bir takımız

Basketbol THY Euroleague Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi23 Mayıs 2025 Cuma 22:01 - Güncelleme:
Jasikevicius: Biz daha iyi bir takımız
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Basketbol THY Euroleague Dörtlü Final ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, rakipleri karşısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda Panathinaikos AKTOR'u yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, "Biz daha iyi oynadık, daha iyi bir takımız. Maçtan önce böyle oynayacağımızı söyleseniz mutlu olurdum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun şampiyonunu yendiklerini belirten Jasikevicius, "Umarım finalde daha iyi oynarız." dedi.

Jasikevicius, "Maçta farkı bir türlü açamadık. Daha iyi oynamamız gereken anlar vardı. Burada iyi basketbol beklemek zor. Bu mümkün değil. Gerginlik ve tansiyon seviyesi çok yüksek. En iyi oyunumuzu oynamak zorunda değiliz. Sadece daha akıllıca davranmamız gerekir. Biz de böyle kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

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