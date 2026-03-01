İSTANBUL 9°C / 4°C
Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı! Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius ve beraberindeki heyet, uçuş iptalleri nedeniyle Dubai ve Abu Dabi'de kaldı. Kulüp, ekibin güvenli bölgede olduğunu ve İstanbul'a dönüş için girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

1 Mart 2026 Pazar 19:24
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

Jasikevicius dışında oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Solak'ın da Abu Dabi'de kaldığı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."

