20 Şubat 2026 Cuma
  • Jasikevicius: Finalde bugün oynadığımız basketbol yeterli olmaz
Spor

Jasikevicius: Finalde bugün oynadığımız basketbol yeterli olmaz

Sarunas Jasikevicius, Türk Telekom galibiyetine rağmen performanslarının final için yeterli olmadığını söyledi.

20 Şubat 2026 Cuma 23:43
ABONE OL

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final ikinci maçında Türk Telekom'u 86-78 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bugün sergiledikleri performansın finalde yeterli olmayacağını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Litvanyalı başantrenör ile sarı-lacivertli basketbolcu Talen Horton-Tucker, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün en iyi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını belirten Jasikevicius, "En iyi halimizle sahada değildik. Fizik kalitemiz ve mücadelemiz final için yeterli değil. Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı daha yüksek kalitede geçti. Finaldeyiz, kupayı kazanmak için bir şansımız var. Ancak bugün oynadığımız basketbol yeterli olmaz." diye konuştu.

ABD'li oyun kurucu Horton-Tucker ise başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyun planını iyi uyguladıklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için mutluyuz ama önümüzde zor bir maç var. Bunun için hazırlanmalıyız. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocamız beni bunun için çok motive etti. Bundan dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

