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Spor

Jasikevicius: Güzel bir galibiyet

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Bayern Münih galibiyetini değerlendirdi.

12 Kasım 2024 Salı 23:58 - Güncelleme:
Jasikevicius: Güzel bir galibiyet
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Basketbol EuroLeague'in 9. haftasında konuk ettiği Bayern Münih'i 87-76 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maça çok motive olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicus, galibiyetten dolayı oyunculara ve taraftarlara teşekkür etti.

Özellikle taraftarların İstanbul trafiğine rağmen tribünleri doldurmasına değinen Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Oyunculara ve taraftarlara teşekkür ederim. Özellikle taraftarlar salı akşamı İstanbul trafiğine rağmen tüm salonu doldurdu. Çok güzel bir maç izleme fırsatı buldular. Bayern Münih iyi bir takım ve güzel oynadılar. Durdurulması zor bir takım ancak biz maça çok motive geldik. Bu motivasyon sebebiyle ilk çeyreğe iyi başlayamadık. İkinci çeyrekte ise daha iyiydik. Daha sonra Nigel'ın inanılmaz performansı vardı. Çok güzel bir galibiyet oldu."

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