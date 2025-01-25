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Spor

Jasikevicius: Hakem konuşup para cezası ödemek istemiyorum

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Olympiakos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 01:42 - Güncelleme:
Jasikevicius: Hakem konuşup para cezası ödemek istemiyorum
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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Olympiakos galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Koç Jasikevicius'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde:

"Herkese iyi akşamlar, oyuncularımızı ve taraftarlarımızı galibiyetten dolayı kutlarım. Bugün çok sağlam bir performans ortaya koyduk. Maçın büyük bölümünde istediğimiz şutları bulduk. Elbette Olympiakos savunmasıyla ve fiziksel oyunuyla işimizi çok zorlaştırdı ama maçın büyük kısmında çözüm ürettik. Son bir aydır topu iyi paylaşıyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz. Özellikle bazı oyuncularımız maçın bazı anlarında çok etkili oldular. Marko ise bir kez daha çok sağlam bir performans sergiledi. Nigel, Errick ve Tarık da maçın bazı anlarında çok etkiliydiler.

Sasha (Vezenkov) birçok farklı şekilde skor üretebilen bir oyuncu. Sürekli hareket ediyor. Sahada bir aşağı, bir yukarı hareket ediyor. Şutlar girmediği zaman çılgınlar gibi hücum ribauntunu kovalıyor. Asla hareket etmeyi bırakmıyor, sürekli sahada bir yerlere gidiyor. Geçiş hücumlarında hep en önde o koşuyor. Bugün onun işini elimizden geldiğince zorlaştırmaya çalıştık. 28 dakika oynamış ve sekiz şut kullanmış, bu bizim için gayet pozitif bir tablo. Nigel maç boyunca onun dibinden ayrılmamak zorundaydı çünkü bir an bile boş kaldığında ya topsuz hareket ediyor, ya da hücum ribauntuna giriyor. Çok sıra dışı bir oyuncu, bugün onun işini olabildiğince zorlaştırmaya çalıştık."

Sarunas Jasikevicius; Olympiakos'un 37, Fenerbahçe Beko'nun ise sadece 13 serbest atış kullanmasına dair şu ifadeleri kullandı: "İki gün sonra oğlumun doğum günü. Paramı ona hediye almak için saklamak istiyorum."

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