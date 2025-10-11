İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Jasikevicius: Sorunumuz motivasyon

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2025 Cumartesi 00:55
Jasikevicius: Sorunumuz motivasyon
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Kızılyıldız maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius'un maç sonu görüşleri şu şekilde:

"İkinci yarıda daha iyiydik. Bazı hatalar yaptık, bu hatalar olur. Mücadele ettik, geri dönmeye çabaladık, canlı gözüktük. Motivasyon bizim problemimiz."

BASIN TOPLANTISI

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kızılyıldız'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Bizim için çok kötü geçen bir ilk yarıdan sonra konuşmak zor. Kararlarımız çok kötüydü. Kendimizde değildik. Şut atmamız gerekirken topu sürdük. Kızılyıldız, başantrenörüyle yollarını ayırmıştı. İyi durumda değillerdi. Bize karşı motive olacaklarını biliyorduk. İkinci yarı denedik. Kısa rotasyonuyla iyi oynadık ama 5 oyuncu yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

