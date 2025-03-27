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Spor

Jasikevicius'tan Baskonia maçı öncesi açıklama

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, yarın oynayacakları Baskonia maçı öncesinde kulübün internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu.

AA27 Mart 2025 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Jasikevicius'tan Baskonia maçı öncesi açıklama
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın Baskonia'yı konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinin geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Jasikevicius, Baskonia'nın hücum anlamında çok etkili olduğunu aktararak, "Baskonia geçiş hücumlarında en iyi takımlardan biri ve ilk önce bunu durdurmamız gerekiyor. Marcus Howard inanılmaz bir ritimle oynuyor, harika bir formda ve her zaman hücum ribaundu alabilecek yeteneklerle çevrili." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre ise çift maç haftasında olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Normal sezonda 3 maç kaldı ve odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. Önceki maçta onlara yenilmiştik, bu yüzden bu maçı kazanmamız önemli. Salı günü evimizde harika bir kalabalık vardı. Yarın da aynı şekilde gelip bizi desteklemelerini bekliyor olacağız."

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