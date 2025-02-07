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Spor

Jason Kidd: Taraftarlarımızın takas için üzgün olduğunu biliyoruz

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, Luka Doncic takasına tepkili olan taraftarları anladığını söyledi.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Jason Kidd: Taraftarlarımızın takas için üzgün olduğunu biliyoruz
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Dallas Mavericks, Pazar günü Luka Doncic'i Anthony Davis karşılığında Los Angeles Lakers'a takas etti ve bu durum taraftarların büyük tepkisini çekti.

Başantrenör Jason Kidd, Celtics karşısında alınan 127-120'lik galibiyet sonrası, Mavericks'in evine döndüğünde taraftarların tepkili olacağını bildiklerini söyledi:

"Taraftarlarımıza saygımız sonsuz. Üzgün olduklarını biliyoruz. Ancak ben bir koç olarak elimdeki oyuncularla başarıya odaklanmalıyım. Şu anda tek düşündüğümüz şey Houston karşısında kazanmak."

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen beş kez All-NBA İlk Beş seçilen Doncic'in takası, hem Dallas'ta hem de NBA genelinde büyük şaşkınlık yarattı. Mavericks yönetiminin, yıldız oyuncuya karşılık olarak yeterince değerli parçalar almadığı eleştirileri yapılıyor.

Anthony Davis, karın kası sakatlığı nedeniyle henüz sahaya çıkmadı ancak Cumartesi günü Houston Rockets karşısında Dallas formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.

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