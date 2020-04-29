29 Nisan 2020 Çarşamba 18:56 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:56

Bir dönem Barcelona forması giyen emekli futbolcu Javier Saviola, Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in Barcelona'ya transferi hakkında yorumlarda bulundu.

"MESSI VE SUAREZ'LE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Trannsfer söylentileri için konuşan Javier Saviola: "Lautaro Martinez, Barcelona için iyi bir transfer olur. Etrafında Messi ve Suarez gibi oyuncular olacak ama onlarla oynamanın kolay olduğunu söyleyemem." dedi.

38 yaşındaki Saviola sözlerinin devamında; "Paulo Dybala, Messi ile konuşmanın zor olduğunu söyledi. Messi ile oynayabilmek için onun hızına yetişmeniz ve yüksek konsantrasyonla mücadele etmeniz gerekir. Bu kolay görünebilir ama değil." dedi.

Inter forması giyen Lautaro Martinez, bu sezon takımı ile 31 resmi maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu maçlarda takımına 16 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.