2 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Javier Tebas: PSG ve Manchester City kuralları ihlal ediyor

La Liga Başkanı Javier Tebas, ekonomik faaliyetleri nedeniyle Manchester City ve Paris Saint-Germain'e ağır eleştirilerde bulundu.

2 Ekim 2025 Perşembe 18:54
Javier Tebas: PSG ve Manchester City kuralları ihlal ediyor
La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya futbolunun ekonomik modelini bir kez daha savunarak Manchester City ve PSG gibi kulüpleri eleştirdi. Expansion ve PKF Attest'in düzenlediği bir etkinlikte konuşan Tebas, Avrupa'daki rekabet eşitsizliğine dikkat çekti.

"MANCHESTER CITY, KURALLARI İHLAL EDİYOR"

Tebas, "Bizim kulüplerimiz sıkı bir ekonomik kontrole tabi. Ama Avrupa'da öyle rakipler var ki, ya hiç kontrol yok ya da çok farklı işliyor. Manchester City, yeni sahiplerinden bu yana sürekli zarar ediyor ve kuralları ihlal ediyor. PSG ise yedi yıl üst üste 200 milyon euro kayıp yazdı. Yine de biz sahada rekabet etmeye devam ediyoruz. Unutmayın, bu yüzyılda Premier League'e 30 Avrupa kupası fark atmışız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
