23 Aralık 2025 Salı
Spor

Javier Tebas'tan Real Madrid'i hedef alan sözler

La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid ile Barcelona arasındaki gerginliği değerlendirdi.

23 Aralık 2025 Salı 14:35
La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'i kızdıracak sözlere imza attı.

Barcelona ve Real Madrid arasındaki gerginliği değerlendiren Tebas, "Bence bu gerginliği yaratan Barcelona veya diğer kulüpler değil, Real Madrid! Real Madrid her şeye karşı; Barcelona, hakemler... Bence yanlış yapıyorlar." dedi.

Real Madrid'in Negreira davası nedeniyle hakemlerle ilgili tepkilerine yanıt veren Tebas, "Şu anda hakemlerin etkilendiği izlenimini yaratmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikeli çünkü doğru değil. Durumu daha da kötüleştiriyorlar. Negreira davasıyla ilgili görüşüm zaten iyi biliniyor. Barcelona'nın o dönem yöneticilerinin ve eylemlerinin hiçbir şekilde doğru olduğunu söylemiyorum. Savcılığa ilk başvuran, soruşturma ve yaptırımlar talep eden ilk bizdik. Bugün Real Madrid'in lehine verilmeyen penaltının bu olayların bir sonucu olduğunu söylersek, o zaman büyük bir fark vardır. Real Madrid TV ve başkan Florentino Perez, tüm hafta sonu boyunca gerilimi tırmandırdı. Bence gerçekten tamamen koptular." diye konuştu.

2023 | Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Hakemlere para ödediği kesinleşirse Barcelona'nın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.

