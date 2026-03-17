Jayden Oosterwolde: Biz inanmaya devam ediyoruz

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "3.5 yıldır Fenerbahçe'deyim. İlk geldiğim günü hatırlıyorum. Jesus dönemi forma bulamıyordum. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yaparsam oynayacaktım. Kaptanlık bandını taktım bugün, bundan dolayı gururluyum, umarım daha fazla kez bu bandı takarım." dedi.

Jayden Oosterwolde, "Karagümrük maçından sonra taraftarların kızgın olmasını anlıyorum. O maçı kolayca kazanmalıydık. Bugün stadyum dolu değildi ama yine de buraya gelen taraftarlar bizi desteklediler. Umarım önümüzdeki maçlarda stadyumumuz tamamen dolu olur. Bugün gösterdik ki biz hala Fenerbahçe'yiz. Hala o kalitemiz var. Biz inanmaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.