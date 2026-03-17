18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Jayden Oosterwolde: Biz inanmaya devam ediyoruz

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Gaziantep FK karşısında aldıkları galibiyet sonrası yaptığı açıklamada ,'Bugün gösterdik ki biz hala Fenerbahçe'yiz. Hala o kalitemiz var. Biz inanmaya devam ediyoruz.' yorumunda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Mart 2026 Salı 22:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "3.5 yıldır Fenerbahçe'deyim. İlk geldiğim günü hatırlıyorum. Jesus dönemi forma bulamıyordum. Antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yaparsam oynayacaktım. Kaptanlık bandını taktım bugün, bundan dolayı gururluyum, umarım daha fazla kez bu bandı takarım." dedi.

Jayden Oosterwolde, "Karagümrük maçından sonra taraftarların kızgın olmasını anlıyorum. O maçı kolayca kazanmalıydık. Bugün stadyum dolu değildi ama yine de buraya gelen taraftarlar bizi desteklediler. Umarım önümüzdeki maçlarda stadyumumuz tamamen dolu olur. Bugün gösterdik ki biz hala Fenerbahçe'yiz. Hala o kalitemiz var. Biz inanmaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
