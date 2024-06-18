Jaylen Brown, NBA Finaller MVP'si ödülünü kazandı!

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA Finaller MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Brown, ödülü Dallas Mavericks'e karşı oynanan NBA Finalleri serisinin 5. maçında alınan 106-88 skorlu galibiyette 19 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydettikten sonra kazanmayı başardı.

27 yaşındaki oyuncu, Final serisinde 20,8 sayı, 5,4 ribaund ve 5,0 asist ortalamaları yakaladı.

Brown ayrıca Boston'ın Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'ı elemesinin ardından, Konferans Finalleri'nin MVP'si olarak Larry Bird Ödülü'ne layık görülmüştü.

HoopsHype, Celtics forveti Jayson Tatum'ın playoff serilerinde sayılarda, ribaundlarda ve asistlerde bir NBA şampiyonu takımına liderlik etmesine rağmen Finaller MVP'si ödülünü kazanamayan ilk oyuncu olduğunu kaydetti.