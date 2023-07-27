Jaylen Brown, tarihi kontratı sonrası ilk kez konuştu!

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, NBA tarihinin en yüksek meblağlı anlaşmasını Boston'da 'Black Wall Street'i yeniden inşa etmek için kullanacağını söyledi.

Brown, kendisine beş yıl boyunca 304 milyon dolar ödeyecek olan sözleşmeyi imzaladığı basın toplantısında, basketbol kariyerinin bir sonraki aşamasının paradan daha fazlası olduğunu açıkça belirtti:

"Celtics'in yatırımını ve bağlılığını takdir ediyorum. Bu yatırımın burada, Boston'da, sahada ve saha dışında karşılığını vereceğim."

Brown, 1 Temmuz'dan bu yana supermax uzatması için uygun olmasına rağmen, müzakere süreci boyunca kurulan diyalogların oldukça açık olduğunu hissettiğini kaydetti:

"Karşılıklı olarak birbirimizin niyetini oldukça iyi anladık ve her iki taraf için mantıklı olacak ortak bir noktada buluşmaya çalıştık."

Brown, yeni anlaşmasıyla birlikte gelen parasıyla ne yapmayı planladığı sorulduğunda, 'Black Wall Street'i Boston'a getirmek için bir proje başlatarak, şehirdeki ırksal ekonomik eşitsizliğini kapatmak adına üzerine düşeni yapmak istediğini söyledi.

Black Wall Street, 1921'deki katliam sırasında yıkılmadan önce 1900'lerin başında siyahi Amerikalılar için ekonomik açıdan en zengin ilçelerden biri olan Oklahoma, Tulsa'daki bir bölgeye verilen isimdi.

"Servet açığını canlandırmanın, tüm ekonominin gelişmesini sağlayabilecek bir şey olduğunu destekleyen birçok veri bulunuyor. NBA tarihindeki en büyük mali anlaşmayla, topluluğa yapılacak yatırımdan bahsetmek oldukça mantıklı. Ama öte yandan, burada kimsenin konuşmak istemediği bir ekonomik eşitsizlik var. Bu, hepimizin geliştirebileceği bir şey."

Brown, Boston'da yeni girişimler başlatarak, 7uice Vakfı aracılığıyla çalışırken ekonomide gözlemlediği boşlukları canlandırmak adına yeni işler, kaynaklar ve işler yaratmada rol oynayabileceğini umuyor.

26 yaşındaki oyuncu son olarak, yeni anlaşmasıyla performansı üzerine gelecek beklentilere hazır olduğunu sözlerine ekledi:

"Hayata aşamalar ve dereceler olarak bakıyorum. Kariyerim boyunca yaşadıklarım, beni bu aşamalara hazırlayan şeyler olmuştur. Baskıdan çekinmem. Talebin ve beklentinin ne olduğunu biliyorum. Ve yapmam gerekeni de. Çalışkan biri olduğum için, buna yeni bir mücadele olarak bakıyorum."