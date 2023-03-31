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Spor

Jaylen Brown: Tek yapmamız gereken basketbol oynamak

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, Celtics'in geçen senekinden daha iyi bir takım olduğunu düşündüğünü söyledi.

31 Mart 2023 Cuma 14:15 - Güncelleme:
Jaylen Brown: Tek yapmamız gereken basketbol oynamak
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Celtics'in Milwaukee Bucks'a karşı 140-99'luk galibiyetinde 30 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynamış olan Brown, Boston'ın şu anda geçen yıl NBA Finallerine yükseldiği zamandan daha iyi bir takım olduğunu belirtti:

"Bence sene boyunca çoğunlukla istikrarlıydık. Bu noktada muhtemelen 60 galibiyetimiz falan olması gerektiğini biliyorum ama bana kalırsa geçen sene olduğumuzdan daha iyi bir takımız. Galiba önceki yılda daha fazla maç kazanmış durumdayız.

Genel olarak yarıştan asla düşmedik. Arada bazı maçlar kaybetmiş olabiliriz ama bu maçlar sonrası havamızı kaybetmedik. Kendimizi hızlıca toparlamayı başardık.

Tüm yıl boyunca istikrarlı olduğumuzu düşünebilirsiniz, ama aslında değildik. Tek yapmamız gereken basketbol oynamak, ayrıntılarla ilgilenmek ve tam potansiyelimize ulaşmaya çalışmak. Bunun gibi şeyler için asla geç değildir."

53 galibiyet ve 24 mağlubiyetle Celtics, Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor.

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