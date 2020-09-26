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Spor

Jayson Tatum, Boston Celtics'i seride tuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 121-108 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-2'ye getirdi. Celtics'te, Jayson Tatum 31 sayı, 10 ribauntla 'double double' yaptı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 10:04
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NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Celtics, Jayson Tatum'un 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 121-108 kazanarak serideki ikinci galibiyetini aldı.

Final serisini 3-2'ye getiren Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı 8 ribaunt, Daniel Theis ve Kemba Walker ise 15'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Heat'te Goran Dragic'in 23, Duncan Robinson'ın 20 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına yarın TSİ 04.00'de Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (3-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edilecek.

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