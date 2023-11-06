Jayson Tatum: Celtics için yeteri kadar iyi olduğumu düşünmüyordum

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, çaylak yılında Celtics için yeterince iyi olmadığını düşündüğünü itiraf etti.

Celtics'in Jaylen Brown'la birlikte ana yıldızı konumunda olan Tatum, Boston tarafından draft edildiğinde kendisini bu konumda henüz görmediğini söyledi:

"Draft edildiğimde, cahildim diyebilirim. Öncelikle, oynatılmayacağımı düşündüğümden gelmek bile istememiştim. Kadroda Gordon (Hayward), JB, Isaiah Thomas ve Marcus Smart vardı... O takımda yer alabilecek kadar iyi olduğumu düşünmüyordum."

Bu sezon Tatum, maç başına 30,2 sayı, 9,6 ribaund ve 3,4 asist ortalamalarıyla ligin en iyi yıldızlarından biri olarak statüsünü pekiştirmeye devam ediyor.