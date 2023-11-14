Jayson Tatum yıldızlaştı, Boston yine kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.

CELTICS 114-98 KNICKS

Boston Celtics, TD Garden'da New York Knicks'i 114-98 mağlup etti.

Jayson Tatum 35 sayı, 7 asist ve 6 ribaundla Celtics'e liderlik etti. Kristaps Porzingis 21 sayı ve 6 ribaundla oynadı. Jaylen Brown ise 22 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle mücadele etti.

Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynarken, Julius Randle 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle, Josh Hart ise 16 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

RAPTORS 111-107 WIZARDS

Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da Washington Wizards'ı 111-107 yenmeyi başardı.

Pascal Siakam, Raptors'a 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla liderlik etti. Scottie Barnes 19 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Wizards cephesinde Kyle Kuzma 34 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele ederken, Daniel Gafford ve Jordan Poole 14'er sayı kaydettiler. Corey Kispert ve Bilal Coulibaly ise 10'ar sayı buldular.

BUCKS 118-109 BULLS

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 118-109 devirmeyi başardı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle maçın en skorer ismi olurken, Bobby Portis 19 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 blokla, Khris Middleton ise 13 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.

Nikola Vucevic 26 sayı, 12 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Bulls'un en çok sayı üreten oyuncusu olurken, Zach LaVine 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla, Coby White ise 16 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

KINGS 132-120 CAVALIERS

Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti.

Kings'te ayak bileği sakatlığından dolayı 2 hafta forma giyemedikten sonra parkelere dönen De'Aaron Fox 28 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle maçın en skorer ismi olurken, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaund kaydetti. Domantas Sabonis 23 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve 2 blokla, Kevin Huerter ise 20 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Caris LeVert 21 sayıyla bench'in en skorer ismi olurken, Max Strus 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Darius Garland 16 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle, Evan Mobley ise 16 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.