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Spor

Jayson Tatum yıldızlaştı, Boston yine kazandı

NBA'de normal sezon heyecanı bu gece oynanan dört karşılaşmayla sürdü. Gecenin en dikkat çeken maçında Boston Celtics, Jayson Tatum'un 35 sayı kaydettiği mücadelede New York Knicks engelini 114-98 ile aşmayı başardı.

14 Kasım 2023 Salı 10:31 - Güncelleme:
Jayson Tatum yıldızlaştı, Boston yine kazandı
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NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.

CELTICS 114-98 KNICKS

Boston Celtics, TD Garden'da New York Knicks'i 114-98 mağlup etti.

Jayson Tatum 35 sayı, 7 asist ve 6 ribaundla Celtics'e liderlik etti. Kristaps Porzingis 21 sayı ve 6 ribaundla oynadı. Jaylen Brown ise 22 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle mücadele etti.

Knicks'te Jalen Brunson 26 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynarken, Julius Randle 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle, Josh Hart ise 16 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

RAPTORS 111-107 WIZARDS

Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da Washington Wizards'ı 111-107 yenmeyi başardı.

Pascal Siakam, Raptors'a 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla liderlik etti. Scottie Barnes 19 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Wizards cephesinde Kyle Kuzma 34 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele ederken, Daniel Gafford ve Jordan Poole 14'er sayı kaydettiler. Corey Kispert ve Bilal Coulibaly ise 10'ar sayı buldular.

BUCKS 118-109 BULLS

Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 118-109 devirmeyi başardı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle maçın en skorer ismi olurken, Bobby Portis 19 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 blokla, Khris Middleton ise 13 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkıda bulundu.

Nikola Vucevic 26 sayı, 12 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Bulls'un en çok sayı üreten oyuncusu olurken, Zach LaVine 20 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla, Coby White ise 16 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.

KINGS 132-120 CAVALIERS

Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 132-120 mağlup etti.

Kings'te ayak bileği sakatlığından dolayı 2 hafta forma giyemedikten sonra parkelere dönen De'Aaron Fox 28 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle maçın en skorer ismi olurken, Keegan Murray 25 sayı ve 8 ribaund kaydetti. Domantas Sabonis 23 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve 2 blokla, Kevin Huerter ise 20 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 22 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Caris LeVert 21 sayıyla bench'in en skorer ismi olurken, Max Strus 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Darius Garland 16 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle, Evan Mobley ise 16 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.

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