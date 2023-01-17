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Spor

Jayson Tatum'dan 51 sayı ile sezon rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'in deplasmanda Charlotte Hornets'i 130-118 yendiği maçta Jayson Tatum'dan sezon rekoru geldi.

17 Ocak 2023 Salı 10:45 - Güncelleme:
Jayson Tatum'dan 51 sayı ile sezon rekoru
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Tatum, kaydettiği 51 sayı ile sezon rekoru kırdı. Tatum, kariyerinde 7. kez 50 sayı barajını geçmeyi başardı.

Celtics, bu galibiyetle üst üste 7. maçından da galibiyet çıkarmış oldu.

Diğer maçta, Cleveland Cavaliers'ın New Orleans Pelicans'ı 113-103 yendiği maçta Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan 1 sayı geldi.

SONUÇLAR:

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Atlanta Hawks-Miami Heat: 121-113

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 113-103

New York Knicks-Toronto Raptors: 121-123 (uzatmalarda)

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-127

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 132-119

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 118-130

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 125-126

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 136-106

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 140-132

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