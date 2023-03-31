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Spor

Jayson Tatum'ın 40 sayı attığı maçta Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 140-99 yendi

NBA'de Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics, deplasmanda lider Milwaukee Bucks'ı 140-99'luk skorla yendi. Boston'da Jayson Tatum 40 sayı ve 8 ribaund ile mücadele etti.

IHA31 Mart 2023 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Jayson Tatum'ın 40 sayı attığı maçta Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 140-99 yendi
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NBA'de normal sezon heyecanı 2 müsabaka ile devam etti. Doğu Konferansı'nda ilk 2 sırada bulunan ve play-off'ları garantileyen Milwaukee Bucks ile Boston Celtics, Fiserv Forum'da karşı karşıya geldi. Konferans ikincisi Boston Celtics, konuk olduğu lider Milwaukee Bucks'ı 140-99'luk skorla mağlup etti ve galibiyet sayısını 53'e çıkardı. Boston'da Jayson Tatum 40 sayı ve 8 ribaund, Jaylen Brown 30 sayı ve 5 asist, Al Harford ve Malcolm Brogdon da 14'er sayıyla mücadele etti. Konuk ekipte Jayson Tatum ve Jaylen Brown, Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ikilisinden (2002-03) sonra bir sezonda 10 kez 30 sayı atan ilk ikili oldu. Bu sezonki 22. yenilgisini yaşayan Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı ve 7 ribaundu, Bobby Portis'in de 12 sayı ve 10 ribaundluk performansı yeterli olmadı.

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