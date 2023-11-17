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Spor

Jean-Louis Gasset, Zaha'nın milli takıma alınmama nedenini açıkladı

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın milli takıma alınmama nedenini açıkladı.

17 Kasım 2023 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Jean-Louis Gasset, Zaha'nın milli takıma alınmama nedenini açıkladı
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Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Wilfried Zaha'nın milli takıma alınmama nedenini açıkladı.

Jean-Louis Gasset yaptığı açıklamada, "Zaha, milli takımda neden yok? Salı akşamı federasyonumuz Zaha'nın gönderilmesi için Galatasaray'a bir e-posta gönderdi. Oyuncuyu aradım, pazartesi günü herkesin burada toplanması gerektiğini söyledim. Büyük bir rekabetin içine giriyoruz. İşi daha sıkı tutmamız lazım. O da ancak salı günü gelebileceğini söyledi." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Benim için disiplin önemlidir. Bu yüzden onu milli takıma almayacağımı söyledim. Afrika Kupası'na az bir süre kaldı. İşi sıkı tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milli takım formasıyla 31 maça çıkan Zaha, 5 gol kaydederken 6 da asist yaptı.

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