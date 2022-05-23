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Spor

Jean Michael Seri, Fulham'dan ayrılıyor

İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri ile yollar ayrılıyor.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:58 - Güncelleme:
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Championship'i şampiyon tamamlayıp Premier Lig'e yükselen Fulham, kulüpteki sözleşmesi bitecek oyunculara dair bir bilgilendirme paylaştı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi biten isimler arasında Jean Michael Seri de yer aldı ve tecrübeli futbolcunun kulüpten ayrılacağı duyuruldu.

GALATASARAY'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYDİ

Temmuz 2018'de Fulham'a imza atan Fildişili orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti. 30 yaşındaki futbolcu, söz konusu sezonda sarı-kırmızılı forma altında 37 maça çıkarken 2 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

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