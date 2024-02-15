Jean Onana'ya Portekiz'den sürpriz talip!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana'yı sürpriz bir takım gündemine aldı.

MARSİLYA'DAN OPSİYON KARARI

Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya'nın Jean Onana'nın sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtilmişti.

4 milyon 500 bin euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu maddesi bulunan Kamerunlu futbolcunun, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceği kaydedilmişti.

PORTEKİZ'DEN TALİP ÇIKTI

Al-Musrati'nin ayrılığı sonrasında bu bölge için arayışlarını sıklaştıran Portekiz ekibi Braga, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Braga, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Marsilya'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana'yı gündemine aldı.

Portekiz ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna dek takip edeceği ve performansına göre Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği belirtiliyor. Beşiktaş, sezon başında 4 milyon Euro karşılığında RC Lens'ten transfer ettiği Jean Onana'yı beklediği katkıyı alamadığı için ara transfer döneminde 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Marsilya'ya kiralamıştı.