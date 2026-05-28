Jean Onana'ya sürpriz talip! Beşiktaş'ta ayrılık yakın...

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Jean Onana için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. DailySports'ta yer alan haberde; Güney Kıbrıs temsilcisi Aris Limassol'un Kamerunlu orta saha için devreye girdiği öne sürülürken, siyah-beyazlıların gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, ayrılması beklenen isimlerden biri olan Jean Onana'nın geleceği netleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak geçiren Kamerunlu orta saha oyuncusunun siyah-beyazlı takıma dönmesi beklenmiyor.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. DailySports'ta yer alan habere göre; Güney Kıbrıs ekibi Aris Limassol, Jean Onana'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Orta saha hattına tecrübeli bir takviye yapmak isteyen Aris Limassol'un, transfer için hem Beşiktaş yönetimiyle hem de oyuncunun temsilcileriyle temas halinde olduğu öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, henüz resmi bir anlaşmanın sağlanmadığı ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş cephesinin de kadroda yer açmak ve maaş bütçesinde rahatlama sağlamak adına Jean Onana için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

Video yükleniyor...

