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Spor

Jeff Green: Lakers'ın ve LeBron'un işini bitirmeliyiz

NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında Denver Nuggets'ın tecrübeli oyuncusu Jeff Green, Los Angeles Lakers karşısında serinin bitirilimesi gerektiğini söyledi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00 - Güncelleme:
Jeff Green: Lakers'ın ve LeBron'un işini bitirmeliyiz
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Denver Nuggets'in veteran oyuncusu Jeff Green, takımın bu gece LeBron James ve Los Angeles Lakers'a karşı "işi bitirmesi" gerektiğini söyledi.

Green, takımı Nuggets'in bu gece Bati Konferansı Finallerinin 4. maçında Lakers'in galibiyet alarak iyi hissetme şansı vermemesi gerektiğini belirtti:

"Bu işi bitirmek zorundayız. LeBron James'e hayat bulma şansı veremeyiz. Bitmek zorunda."

Green, Nuggets koçu Michael Malone'nin takıma verdiği mesajın basit olduğunu söyledi: "Kazanın. Lafla peynir gemisi yürümez. Oraya gidip bu işi bitirmemiz lazım. Minnesota'ya karşı da aynı fırsatımız vardı ama 4. maçı kaybetmiştik."

14 yıllık veteran Green, James'in etkileyici playoff performanslarının her iki tarafında da bulunmuştu. Green ve Boston Celtics, 2011 Doğu Konferansı yarı finallerinde Miami Heat ve James'e yenilmiş, fakat Cleveland Cavaliers'in 2017-18 sezonundaki playoff turunda James'in yanında yer almıştı.

LeBron, 281 kariyer playoff maçında 28.4 sayı, 9 ribaund ve 7.2 asist ortalamalarına sahip.

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