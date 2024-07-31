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Spor

Jens Cajuste, Galatasaray için kararını verdi

Napoli'den ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki İsveçli futbolcu Jens Cajuste, Galatasaray için kararını verdi.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Jens Cajuste, Galatasaray için kararını verdi
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Napoli'den ayrılması beklenen Jens Cajuste, transfer için kararını verdi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İsveçli orta saha oyuncusunun transfer döneminde Napoli'den ayrılması bekleniyor. Cajuste için Galatasaray ihtimali de gündeme gelirken, 24 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye transfere sıcak bakmıyor. Cajuste'nin Premier Lig'den bazı teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.

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