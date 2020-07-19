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Spor

Jeremain Lens Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kartla bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 21:53 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 21:53
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Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. 22. haftada oynanan Başakşehir maçında, 25. haftadaki Ankaragücü mücadelesinde ve 26. haftada oynanan Galatasaray derbisinde sarı kart gören Lens, Fenerbahçe karşısında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadeleye Lens’ten yoksun çıkacak.

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