Jeremain Lens İngiltere'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Jeremain Lens için yönetim flaş bir karar aldı. Fenerbahçe'den büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Jeremain Lens için yönetim flaş bir karar aldı. Beşiktaş yönetimi Lens'ten önümüzdeki 3 yıl için toplamda 650 bin euro'yu bulan bir indirim talep etmişti.

Hollandalı oyuncunun bu indirimi kabul etmezse satış listesine konulacağı, devre arasında da isteyen Leeds United'ın teklif yapması durumunda Beşiktaş'ın tahmin edilenin de altında bir rakama Lens'i bırakacağı iddia edildi.

(Fotomaç)